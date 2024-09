Chico: Raquel aposta apoio de Davi em A Fazenda, mas vai cair do cavalo

Com a formação da 1ª roça de A Fazenda 16 (Record) Raquel Brito tem sido muito incisiva em afirmar quem fica e quem sai do reality rural. Chico e Bárbara comentaram sobre as certezas que ela tem no programa.

Chico avalia que a irmã de Davi tem sido tão categórica por acreditar que o irmão está decidindo quem fica no programa. "Eu acho que o problema que ela vai ter é que ela vai cair do cavalo."

Bárbara diz que a Raquel está vivendo com as memórias do Big Brother de Davi. Quando o ex-motorista de Uber tinha embates dentro da casa ou dizia quem ele gostaria que saísse, o público eliminava logo depois. "Mas era outro contexto, ele era o protagonista do jogo, a Raquel não é a protagonista dessa temporada e o enredo é completamente diferente. Ela está dando certezas ali, mas ela está muito perdida."