A Fazenda: Raquel diz que não quer mais juntar votos: 'É entregar o prêmio'

Gizelly completa e fala que deve brigar mais essa semana: "Vou brigar mais com o Fernando, porque ele me irrita todo os dias e todos os dias eu quero xingar ele. Com moderação". Ela e Júlia lembram que foram ofendidas pelo ex-Masterchef.

"Uma coisa é que as vezes a gente se desgasta muito tendo muitas reuniões desnecessárias", opina Sacha e lembra que até o dia da votação várias etapas do jogo precisam acontecer como a prova do lampião e a dinâmica de apontamento. Para ele, eles deveriam esperar para conversar depois que o jogo andasse.

"Eu não quero fazer reunião de condomínio para juntar votos", opina Raquel e é apoiada por Luana. "Sabe por quê? Eu acho que é dar o prêmio na mão da pessoa", continua a influencer.

Ela argumenta que muitos votos em cima de um único participante parece perseguição. Raquel diz que sempre irá defender os aliados, pedirá votos para seu público por mais que não combine os votos. "Eu quero ter minha opinião com minha visão de jogo essa semana."

Para mim é desgastante eu debater com você se você quer A, B e C. Eu tenho minhas opções de voto e minha mira dentro da casa.

Suelen questiona por que sempre precisa ser um debate as reuniões. Ela diz que tem suas opções de voto e que o grupo pode eleger alguns nomes sem definir ir em cima de alguém. "Se essas pessoas que batessem com o que vocês acham, é outra coisa."