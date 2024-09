Musa do Vasco conta que fez rejuvenescimento intimo por vício em sexo

Bia Fernandes, musa do Vasco e do Privacy, contou que precisou se submeter a uma cirurgia de rejuvenescimento íntimo por causa do vício em sexo.

O que aconteceu

Segundo a influenciadora, ela precisou se submeter ao procedimento porque fazia sexo por até cinco horas seguidas. "Optei por fazer terapia não invasiva que estimula a produção de colágeno e elastina. Foi rápida. Precisou apenas de anestesia local, agora ela está novinha. Vou mostrar somente para o cara que eu amar e, claro, nas plataformas."

A modelo afirmou que está feliz com o resultado. "Adorei ter feito o procedimento. Houve um rejuvenescimento da região. Estou muito mais confiante até para as fotos."