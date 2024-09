Qual a fortuna de Gusttavo Lima? Cantor ostenta iate milionário e carrões

Casa foi palco de lives. Durante a pandemia de covid-19, quando diversos artistas passaram a fazer lives para o público confinado, Gusttavo Lima impressionou os espectadores com a estrutura de sua casa. De acordo com especialistas no ramo imobiliário ouvidos pelo UOL à época, a casa estava avaliada em pelo menos R$ 30 milhões.

Gusttavo Lima fez lives em casa durante pandemia de covid-19 Imagem: Reprodução/Youtube

Casa também em terras norte-americanas. Em fevereiro deste ano, Gusttavo Lima ampliou seu leque de imóveis com a compra de uma casa luxuosa em Miami, nos Estados Unidos. Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, a casa, que fica em Hollywood Beach, custou R$ 60 milhões. Com cerca de 4.500 metros quadrados, tem seis suítes, piscina com borda infinita de frente para o mar, bar aquático, hidromassagem, entre outros recursos. Barcos e jet-ski também ficam à disposição do cantor no local.

Casa do cantor Gusttavo Lima em Miami (EUA) Imagem: Reprodução/Instagram

Atuação na agropecuária também compõe fortuna. Dono de fazendas em Mato Grosso e Minas Gerais, seu estado natal, Gusttavo Lima cria gado e planta alimentos diversos. Segundo informações do jornal O Globo, a propriedade no estado de Mato Grosso tem 39 mil hectares e é avaliada em R$ 275 milhões. Gusttavo Lima também é dono do Haras Embaixador, onde cria cavalos de raça e premiados.

Jatinho particular faz parte do patrimônio do cantor. Gusttavo Lima tem utilizado sua aeronave modelo Bombardier Global 600, avaliada em mais de R$ 300 milhões. O avião é considerado um dos mais luxuosos existentes, com capacidade para até 16 passageiros e autonomia de 15 horas de voo.