'Fui ser amostradinha': o que é o meme que Deolane citou ao deixar prisão

O que é 'amostradinha'

Meme surgiu no primeiro semestre de 2024. Ele é criação do humorista Matheus Cobertura, do interior do Rio Grande do Norte, que começou a trend no TikTok. Nas imagens, ele aparece com capa preta, máscara da franquia de filmes de terror "Pânico" e foice.

Brincadeira era com a morte. A trend inicialmente mostrava pessoas ignorando perigos e colocando a vida em risco de propósito. Nos vídeos, elas são surpreendidas pela figura da morte, que surge de forma caricata e fala a frase. "Eu gosto assim, amostradinho".

Trend ganhou significado maior. Depois, outras "situações de risco" começaram a ilustrar o meme, como dar em cima de pessoas comprometidas, por exemplo.