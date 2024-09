Dos dois T's à mansão 'greco-goiana': 10 curiosidades de Gusttavo Lima

Transformação física

Músculos e dentes extra brancos. A mudança na aparência do cantor desde a adolescência é motivo de comparação nas redes sociais, principalmente após as últimas intervenções estéticas realizadas pelo artista, como o sorriso platinado. Hoje, Gusttavo Lima exibe corpo musculoso, dezenas de tatuagens e cabelo e barba sempre alinhados. No começo da carreira, no entanto, o artista era visivelmente mais magro. Em 2011, quando o hit Balada foi lançado, o porte físico do jovem Gusttavo Lima era bem diferente do atual. Relembre abaixo:

Mansão em Goiânia

A ostentação faz parte do conteúdo publicado por Gusttavo Lima nas redes sociais. O cantor compartilha com seus mais de 45 milhões de seguidores imagens da mansão da família, localizada em Goiânia.

A mansão tem enormes pilares e um desenho do cantor com seu violão na entrada. A inspiração na arquitetura faz do imóvel uma casa de estilo "grego-romana" - que virou brincadeira nas redes sociais como "greco-goiana".