Caco Ciocler compara atuação no cinema com a das novelas: 'É mais cruel'

Fora das novelas desde 2022, Caco Ciocler diz que atuar no cinema é "mais cruel" que fazer folhetins. Segundo ele, nas telonas, o ator não tem como repensar seu trabalho, caso não goste do resultado.

Na novela, você tem a possibilidade de se ver no ar e de ir consertando. Ser um coautor. Já o cinema é mais cruel nesse sentido. Você entrega, vai para sua casa e não sabe o que vai ser feito daquilo.



Caco diz não ter preferência entre cinema e novela, mas destaca a importância do feedback dos folhetins. "No cinema, o diretor, literalmente, manipula o trabalho que você entregou da maneira que ele quiser. Então é sempre muito violento a primeira vez que você assiste"

O último lançamento do ator foi nos cinemas, ao viver Britto, um policial corrupto em "Passagrana". O filme foi filmado em 2023 e ele assistiu ao resultado na pré-estreia do dia 17 de setembro, em São Paulo, logo após a entrevista.



Em das cenas do filme, Caco relatou perrengue ao correr atrás dos protagonistas em uma batida policial. Ele não conseguiu acompanhar o ritmo dos atores Wesley Guimarães, Juan Queiroz, Wenry Bueno e Elzio Vieira, que deram vida a Zoinhu, Lingua, Alãodelom e Mãodeló no filme roteirizado e dirigido por Ravel Cabral.