É verdade que todo ator da Globo é rico? Juan Alba desvenda o 'mistério'

Você tem que estar pronto pra aproveitar e naquela época me sentia bem pronto. A profissão de ator é igual ir pra academia: quanto mais você vai pra academia, mais vai adquirindo musculatura e a profissão de ator é a mesma coisa. Eu fiz um teste legal, o Jaime adorou e me chamou pra fazer a novela.

Repercussão positiva do trabalho abriu as portas da televisão para o ator. "Quando meu personagem foi ao ar, foi uma coisa que jamais esperei que fosse acontecer, foi um sucesso muito grande. O personagem cresceu bastante e escancarou as portas no meio artístico. Eu tive que correr mais atrás ainda, porque eu nunca tinha feito teatro, nunca tinha feito cinema. Tentar trabalhar como modelo é legal, mas não tem nada a ver com uma produção cinematográfica, com uma novela, com uma peça teatral."

Vilão Ramiro, de "Amor sem Igual" (Record), marcou os 20 anos de carreira do ator. "Sem dúvida, o Josué de Terra Nostra foi o inesquecível, sou muito grato. Agora, na televisão, um que me instigou bastante, que foi muito desafiador, foi o Ramiro Viana. Esse personagem foi muito bacana. Me marcou muito porque foi um cara extremamente mal, perverso, preconceituoso. Teve uma repercussão ótima com o público."

É verdade que todo ator de novela que teve contrato fixo com a Globo é rico? "Olha, não sei se é rico para sempre, mas é bem de vida. Não conheço nenhum que teve um contrato longo e que hoje não tem uma vida confortável. Acho que a Globo proporcionou isso para muitos atores, né? Pessoas construíram patrimônios enormes, né?".



Isso tudo depende de uma administração. Acho que é diferente, se você me perguntar, de artistas nos Estados Unidos. Você não fica pobre. Se você é artista, seja qual profissão for, o sindicato não deixa você desamparado. Você contribui bastante, só que a organização é muito bem feita e você tem o respaldo. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem, né?

Paixão por vinhos começou na época em que despontava como apresentador e ator na TV. "Comentei do meu período na Europa e nos Estados Unidos, mas não era um bebedor de vinho. Só que eu já tinha a questão da degustação. Na volta ao Brasil, nessa época que estava em São Paulo, foi que eu comecei a tomar vinho. Na época, o dólar era um para um, tinha uma importadora que trazia rótulos espetaculares e comecei a beber".