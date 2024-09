Erik Menendez critica Ryan Murphy e série da Netflix: 'Mentiras horríveis'

Ele criticou Ryan Murphy: "É com o coração pesado que digo que acredito que Murphy não pode ser tão ingênuo e impreciso sobre os fatos de nossas vidas para fazer isso sem má intenção. Murphy molda sua narrativa horrível por meio de representações vis e terríveis de Lyle e de mim. Calúnias desanimadoras."

No caso, os irmão Menendez acusaram os pais de abuso físico, emocional e sexual: "Obviamente, qualquer um que assistiu ao testemunho de Lyle, ou qualquer testemunho sobre Lyle, sabe que Murphy criou um personagem fictício."

O personagem era tão exagerado e absurdo que, mesmo que isso fosse anunciado como ficção, seria chato, ridículo, sem imaginação e claramente escrito por roteiristas que talvez devessem ter escrito o diálogo profundo que aparece em filmes pornôs.

Durante a investigação, primos de Erik e Lyle foram testemunhas no caso e disseram saber dos abusos há anos. Um deles contou que, quando criança, Erik falou que recebia "massagens no pênis" do pai. Outra afirmou que chegou a confrontar Kitty sobre os abusos, mas a tia negou tudo. A promotora no julgamento de Lyle rebateu argumentando que o abuso não poderia ter ocorrido, já que "homens não podem ser estuprados, eles não têm o equipamento necessário para o estupro".

Os dois irmãos foram condenados à prisão perpétua. Eles ficaram em prisões separadas até fevereiro de 2018, quando Lyle foi transferido para a Penitenciária Richard J. Donovan, onde Erik cumpria sua pena. Ambos continuam lá até hoje.