Yas: Pirâmide da fama? Rock in Rio expõe hierarquia de celebridades

Mariah Carey proibiu espectadores do Rock in Rio de acessarem a área privativa em frente do palco do Rock in Rio.

Barrados dessa "área VIP", alguns famosos desistiram de assistir ao show. No entanto, Fernanda Paes Leme e Fernanda Rodrigues conseguiram permanecer no espaço designado.

Yas Fiorelo explica que a área em frente ao palco é conhecida como "Family and Friends", e é bastante acessada por celebridades como Bruna Marquezine e Sasha Meneghel. "Nem todo mundo tem esses acessos", explica. "Pelo menos [ser barrado] vira um assunto, uma piada".