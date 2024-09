Já pode ter CPF? 4 dias de brasileira de Katy Perry tiveram coxinha e funk

Katy Perry, 39, encerrou sua passagem pelo Brasil após quatro dias. Relembre tudo o que a artista fez no país, além de cantar no Rock in Rio na sexta-feira (20).

Chinelo com bandeira do Brasil

A famosa mal chegou e já aterrissou em terras brasileiras com um chinelo de dedo. Além de contar com uma bandeirinha do Brasil, o item ainda tinha as cores da bandeira. Ela desembarcou na terça-feira (17) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.