Chico: 'Admiro Akon ganhar uma grana do RiR e não cantar uma música'

No Central Splash desta segunda-feira (23), Chico e Bárbara comentaram alguns momentos do último final de semana de Rock in Rio.

Durante seus shows, Akon usa uma bolha de plástico para andar por cima da plateia. No Rock in Rio, a bolha furou e ele não conseguiu circular pelo público. Barábara retomou o problema técnico da apresentação da voz de "Smack that": "Se teve algo que eu vi do Rock in Rio, Chico, foi a bola furada do Akon."

Chico brinca: "Acho que alguém estava com um cigarrinho e furou a bolha. Ontem o Akon furou a bolha. Ele ficou magoado e falou: 'Queria fazer um negócio legal para vocês, mas não deu'".