Futuro de A Fazenda depende de como a Record vai lidar com Flor

Bárbara Saryne e Chico Barney repercutiram a última discussão de A Fazenda 16 (Record), que aconteceu no domingo (22). No reality, Flora e Suelen tiveram uma discussão com Flor após falas apontadas como racistas, gordofóbicas e de intolerância religiosa da apresentadora.

O colunista argumenta que uma briga que traz temas tão delicados e violentos, acabe não sendo entendida por completo pelo público que acaba assistindo trechos e não se informe de todo o contexto. "Parece que é uma briga de reality show, mas é uma questão mais profunda."