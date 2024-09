Flor se desculpa com Flora e lamenta não poder usar termo: 'Tenho problema'

Fernanda repreendeu. "Não pode. Fica bronzeada", disse. "Fica dourada, não fica bronzeada. Não tem termo gente, mas pra mim não posso falar…", insistiu Flor.

Fernanda continuou negando o uso do termo, e Flor insistiu. "Jesus do Céu. Então vou ter que ir embora dessa terra, Deus vai ter que me recolher mais cedo", disse. "Quando quer ofender alguém, quer ofender alguém. Mas agora qualquer palavra ficou tudo subentendido. É horrível."

Depois que Fernanda se levantou, Flor comentou sozinha que não quer mais conversar com as peoas do outro grupo. "Eu não quero nem conversar mais. Não vai adiantar nada. Todos estão sob influência maligna, inclusive eu. E eu sucumbi, só isso. Fiquei brava por causa da prova."

