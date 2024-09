Sheherazade sobre A Fazenda: 'Sigo meus princípios, doa a quem doer'

Pessoalmente, saí mais enriquecida com as trocas que tive. E, principalmente, mais feliz por ter encontrado amizades como as que fiz. Eu amei participar daquele show da vida real e conhecer um pouco mais sobre o mundo do entretenimento.

Rachel Sheherazade

Rachel comenta também como a participação foi importante profissionalmente. "Foi uma espécie de preparação para desafios que estavam por vir, como a apresentação de um outro reality, A Grande Conquista, experiência que vou guardar com muito carinho e da qual morro de saudade. Por sua vez, A Grande Conquista me preparou para falar com mais desenvoltura para o público do entretenimento que agora me acompanha no Domingo Record."

Uma das favoritas do programa até sua expulsão, Rachel diz o que acha que foi seu diferencial. "Acho que o público gostou de ver como sou na vida real, a vida de bastidor. Eu sou aquilo mesmo: fiel e amiga com os que amo. E muito corajosa para enfrentar quaisquer situações, injustiças, mesmo que isso custe muito alto —como de fato custou. Não me dobro ao autoritarismo nem à vontade da maioria. Sigo meus princípios, doa a quem doer."

Os fãs me falam que admiram meu jeito de me expressar. De ser uma pessoa centrada e que faz valer o que pensa não pela força da intimidação, mas da razão, do argumento. Acredito no poder da palavra, principalmente quando ela traz verdade.

Rachel Sheherazade

Rachel disse ainda não ligar para o julgamento sobre suas atitudes. "Não me preocupo com o que as pessoas dizem a meu respeito nem a respeito das minhas escolhas. As pessoas podem opinar, criticar, mentir e até agredir verbalmente, mas a minha vida me pertence. Então não costumo terceirizar minhas escolhas e decisões. Quem tem que me acolher em primeiro lugar sou eu mesma."

A apresentadora comenta suas expectativas para a nova temporada. "Espero ver tudo o que os melhores realities oferecem: um enredo recheado de disputa, intrigas, amizade, romances. Mas que seja tudo muito verdadeiro: do amor à raiva. Tudo muito real."