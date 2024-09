1ª punição de A Fazenda! Fernanda descumpre duas regras e casa é penalizada

Fernanda Campos, que foi para a baia depois da Prova de Fogo do último domingo (22), cometeu duas infrações seguidas o que gerou uma punição de seis horas sem água quente para todos os peões.

Segundo as regras, os moradores da baia precisam usar as vestimentas xadrez dadas pelo programa, sem a possibilidade de usar peças pessoais por baixo. Fernanda e Sacha Bali, que também está na baia com a peoa, colocaram roupas por baixo do uniforme gerando uma infração.

Depois, ao perceber que ter descumprido a primeira regra, Fernanda voltou para a sede para deixar sua roupa e a de Sacha, depois do sinal sonoro para que o peões da baia se dirigissem para o local, gerando a segunda falta.