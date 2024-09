'A Fazenda 16': Flor Fernandez é acusada de racismo e gordofobia durante briga

Flor Fernandez se envolveu em brigas com vários de seus colegas de confinamento em A Fazenda na noite deste domingo, 22. O destaque foi para o desentendimento da ex-assistente de palco de Silvio Santos com Flora Cruz e Suelen Gervásio. A ex-apresentadora foi acusada de fazer comentários racistas e gordofóbicos.

A discussão começou depois da Prova de Fogo, com um desabafo da filha de Arlindo Cruz sobre comentários de Flor que a deixaram abalada. "Ela colocou meu peso como condição para conseguir fazer ou não a prova. Ela falou para a Luana que me carregou, falou que eu não consegui ficar de joelhos na hora que ela falou; eu não tinha porque ficar de joelhos."

As duas trocaram farpas e Flor disse que não era isso o que teria dito. "Eu te dei o benefício da dúvida aquela outra hora", disse a apresentadora. "Que benefício da dúvida? Depois você fala que não lembra, é sempre o mesmo joguinho", retrucou Flora.

Irritada, Flora relembrou que Flor tentou justificar falas suas alegando que tem "amigos e estilistas pretos": "A pessoa que precisa usar família e amigos pra deixar claro que não é racista, pra mim é demais".

Suelen Gervásio também se envolveu na briga e disse que não gostou de ter sido chamada de "morena" por Flor. Ela também mencionou uma história que teria sido contada pela ex-assistente de palco sobre sua irmã e foi desmentida. Nesse momento, as duas começaram a gritar e tiveram que ser separadas pelos outros peões. A gota d’água foi quando Flor disse que a modelo estava com "Satanás no ouvido" e começou a cantar "Xô Satanás", da banda Asa de Águia. "Ignorante, racista! Demônio quem tem é você!", rebateu Suelen.

Em outro momento, Flora disse que a ex-apresentadora precisava tomar remédio para Alzheimer, fazendo referência às alegações de esquecimento de Flor sobre suas falas. Ela retrucou: "Quem tem Alzheimer é gente que não tá legal. Vocês que estão com parente morrendo em casa ". "Eu também estou [com um parente convalescente], há sete anos", disse a filha de Arlindo Cruz.

"É, o coitado do teu pai", finalizou Flor Fernandez, que foi bastante criticada: "Coitado é a p*** que te pariu! Coitada é você, que foi expulsa da televisão e está aqui para não passar fome", disse Flora Cruz.