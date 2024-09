A Fazenda: Tias de Raquel rebatem suas falas e a acusam de agredir a mãe

As falas da peoa incomodaram seus parentes que usaram suas redes sociais para refutar seu discurso. Bethy Brito, irmã de Elisângela, disse que Raquel quer se mostrar alguém que não é e acusou de agredir a mãe depois da vitória de Davi no BBB 24.

Eu vim esclarecer um ponto no qual a Raquel está falando que a tia dela, no caso eu, tem uma casa de praia e que nunca havia sido convidada até o Davi ganhar o Big Brother, por interesse. Ela está querendo convencer vocês que é uma menina doce, uma menina boa. Uma menina que tem três meses, quando o Davi saiu do programa, bateu na mãe, chutou a mãe, pegou o celular para dar no rosto da mãe por causa de um prêmio que nem é dela, isso no reality ela não vai dizer, que ela não é maluca.

Segundo a tia, a própria mãe da peoa contou para os familiares e para Davi, mas o ex-BBB tentou abafar o caso e afirma que convidou toda a família para visitá-la. "Só que a Raquel quer mostrar para vocês uma grande coitadinha, só que isso nunca existiu. A mãe dela foi a primeira das irmãs a ter carro, casa, ponto comercial dentro e fora do shopping, ela tinha lojas. Nunca morou na rua, nunca passou fome, pelo contrário."

Ela narra que Elisângela perdeu as posses ao viver uma 'aventura amorosa com uma pessoa mais jovem', largou o esposo e teve todos os bens divididos. "Davi e Raquel tinham escola particular. Quando ela estava bem de vida ela nunca lembrou da família. Na divisão [do divórcio] ela ficou com a pior parte. Ela usou Davi e Raquel como ponto financeiro, eles trabalhavam para sustentar a mãe."

Outra pessoa a se pronunciar foi a prima, Joyce Brito, que publicou uma série de fotos, vídeos e até áudios da família reunida em diferente momentos, incluindo na casa de praia."Eu trabalho com prints, com provas, quem tem Google Fotos não passa aperto", diz. De acordo com Joyce, ela sua família já sofriam ataques antes de Raquel falar no confinamento e que esperava ser mais atacada depois dos comentários feitos no reality rural.