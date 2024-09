Estrela da Casa: Matheus Torres vence prova e é o 6º Dono do Palco

A 6ª Prova Dono do Palco aconteceu neste sábado (21) em Estrela da Casa (Globo). Matheus Torres saiu vitorioso.

O que aconteceu

Os participantes disputaram a dinâmica. Gael Vicci, vencedor da prova Estrela da Semana, e Lucca, que já está na Batalha, não competiram.

A prova exigiu habilidade e sorte. A primeira etapa eliminatória foi em dupla. Um participante ficava pendurado na estrutura, enquanto o outro controlava a movimentação do parceiro. A dupla precisava pegar cartões de crédito e posicioná-los nas maquininhas no menor para ganhar a primeira fase e avançar para a final. Nessa última etapa, os dois jogadores deveriam escolher cinco cartões com valor de cashback diferente. Quem somasse o maior valor, venceria prova.