Sacha em A Fazenda 16: 'Não vou levantar bandeira porque não é meu lugar'

No fim da tarde de sexta-feira (20) na sede de A Fazenda 16 (Record), Sacha e Fernando conversaram e se entenderam após um estranhamento.

O que aconteceu

Sacha explicou o que o estava incomodando no comportamento do chef de cozinha. "Eu sinto que tem alguns comportamentos seus que podem não estar sendo legais para falar para você mesmo, e eu não sabia como te falar isso, porque não tenho tanta intimidade com você."

O ator usou como exemplo as brincadeiras que Sacha tem com Gui. "O Gui estava incomodado com a brincadeira e não estava conseguindo expressar, porque ele é de boa. Errei porque eu não tinha que falar nada e tinha que deixar o Gui expressar do jeito dele e vocês se acertarem, mas achei que poderia demorar um tempo."