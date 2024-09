Raquel Brito comenta semelhanças com Davi: 'Ele me copiou'

Na tarde de sexta-feira na sede de A Fazenda 16 (Record), Raquel comentou com Gizelly, Cauê e Júlia sobre sua semelhança com o irmão Davi, campeão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Raquel mostrou fotos do irmão para os amigos, que apontaram a grande semelhança física deles.

A influenciadora brincou. "A gente não é parecido. Ele me copiou."