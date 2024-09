Rudá matou Molina? Caiçara aceita fugir do país em 'Mania de Você'

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Rudá (Nicolas Prattes) foge do país após ser acusado pela morte de Molina (Rodrigo Lombardi).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após fugir da polícia, o caiçara será abordado por Mavi (Chay Suede) que lhe oferece uma fuga para Portugal. "Tá aqui o passaporte falso com um novo nome pra você, uma nova vida do outro lado do oceano, a chance de um recomeço, uma página em branco... na Europa, quer melhor?", questiona o hacker.