'Mania de Você': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 16 a 21/9

Molina faz de tudo para agradar Mércia, que percebe suas intenções. Luma nota algo de errado com os depósitos que Molina faz para ela e pede ajuda de Mavi. Molina dopa Mércia. Mércia perde os sentidos, mas consegue enviar uma mensagem para Mavi antes. Luma e Mavi socorrem Mércia, que faz revelações sobre o passado dos dois. Luma, Mavi e Mércia, na companhia de um segurança, confrontam Molina. Luma manda Molina ir embora. O segurança leva Molina, que reage e consegue fugir. Molina vai à casa de Mavi, e ameaça Viola. Rudá fica sabendo e vai atrás dela. Rudá e Molina entram em confronto, e um tiro é ouvido. Molina é morto

Sexta-feira, 20 de setembro

Viola acredita na inocência de Rudá. Luma flagra Rudá e Viola se beijando e dispara acusações contra os dois. Viola decide acompanhar Rudá. Mavi consegue rastrear a lancha de Rudá e Viola, e manda um capanga atrás deles. Mavi fica sabendo pelo capanga onde Rudá e Viola estão hospedados e avisa à polícia. Rudá foge em um caminhão a tempo de não ser encontrado pela polícia e percebe que tudo foi armado por Mavi. Mavi oferece duas opções para Rudá: ir para Portugal e se afastar de Viola ou acabar preso pela morte de Molina.

Sábado, 21 de setembro

Rudá aceita a proposta de Mavi e foge para Portugal. Luma não acredita na tristeza de Mércia pela morte de Molina. Mavi paga a fiança de Viola. Rudá tenta falar com Viola, sem saber que o celular da jovem está com Mavi. No Rio de Janeiro, Almeida contrata Viola apara cozinhar no restaurante onde Marcel trabalha como ajudante de garçom. Luma oferece o quarto de Molina a Mavi. Mércia orienta Mavi a conquistar Luma.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.