Zé Love aponta 'falta de coerência' em Julia e confronta Sacha: 'Seu merd*'

Zé Love também se incomodou com Sacha Bali, que tentou conversar com Fernanda sobre o embate. "A gente não quer sua explicação", disse o ex-jogador de futebol.

Sacha, então, rebateu. "Não me peita não'", disse. "Você é um covarde (…) Você quis fazer de bom moço, mas de bom moço não tem nada, seu merd*. Vai tomar no c*", retrucou Zé Love aos gritos, indo para cima do ator.

O ator manteve a calma, mas chamou Zé Love de "maluco" e "descontrolado".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Reprodução/Instagram/@flortvsbt Flora Cruz Reprodução/Instagram Gilson de Oliveira Webert Belicio/ Agnews Gui Vieira Reprodução/Instagram Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Reprodução/Instagram Larissa Tomásia Reprodução/TV Globo Raquel Brito Reprodução/Instagram Sacha Bali Reprodução/Instagram Sidney Sampaio Divulgação Suelen Gervásio Reprodução/ Instagram @suelengervasio Vanessa Carvalho Divulgação/Netflix Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Reprodução/Instagram/@zelove9

LIVES