A Fazenda 16: parcial aponta Gizelly Bicalho longe de entrar no reality

Os oito nomes que estão confinados no Paiol descobrem nesta quinta-feira (19), quem deverá subir ou não para a sede e disputar o prêmio de A Fazenda 16 (Record).

O que diz a enquete

Às 11h, Cauê Fantin é o mais votado com 24,79%. Enquanto Gizelly Bicalho, está em sexto, com só 11,72% da preferência do público.

Ocupando o segundo e terceiro lugar estão Vivi Fernandez e Geovana Chagas com 16,81% e 15,08% respectivamente.