'Pinguim' explora lado sombrio e impiedoso de Gotham: 'Entramos na sujeira'

"Pinguim", nova série do universo de "The Batman", estreia nesta quinta-feira (19). O enredo começa exatamente uma semana depois dos últimos acontecimentos do filme estrelado por Robert Pattinson, com Gotham enfrentando as consequências das ações do Charada.

A morte do magnata do crime Carmine Falcone abre um vácuo de poder na cidade, e é aí que Oz Cobb, o Pinguim, entra em cena. Mais sombria e violenta que o primeiro filme, a série não só mergulha na história do vilão, como no mundo do crime de Gotham, com toda sua sujeira e crueldade.

Colin Farrell se transforma sob a maquiagem do Pinguim, e está irreconhecível na pele do vilão. "Algo aconteceu quando [Farrell] foi maquiado. Foi como se algo tivesse sido liberado dentro dele", contou o produtor-executivo Matt Reeves, em entrevista a Splash.