Irmãos Menendez: assassinato macabro dos pais que chocou EUA ganha série

Foram os filhos quem ligaram para a polícia. Lyle e Erik, que na época tinham 22 e 19 anos, disseram que estavam a caminho do cinema para ver "Batman" quando perceberam que haviam esquecido seus documentos em casa. Ao retornarem, teriam encontrado os corpos dos pais. Os policiais não suspeitaram deles e não pediram uma análise para investigar se algum dos dois havia disparado armas de fogo.

O comportamento de Lyle e Erik nos meses seguintes à morte dos pais levantou suspeitas. Os dois herdaram US$ 14 milhões (cerca de R$ 76,3 mi, na cotação atual) e, em seis meses, já haviam gastado US$ 700 mil (R$ 3,8 mi). Lyle comprou itens como um Porsche, um Rolex e um restaurante. Erik comprou um Jeep, investiu US$ 40 mil (R$ 218 mil) num show que nunca aconteceu e contratou um treinador de tênis por US$ 50 mil (R$ 272 mil). Já suspeitando dos irmãos, a polícia usou vários artifícios para obter uma confissão — inclusive plantar uma escuta em um amigo de Erik durante um almoço.

Eventualmente, Erik confessou o crime ao seu psicólogo. O profissional repassou a informação para sua amante, que com o fim do relacionamento contou tudo à polícia. Lyle foi detido sem direito a fiança no dia 8 de março de 1990, e Erik se entregou à polícia três dias depois porque estava num torneio de tênis em Israel.

Durante o julgamento do caso, a motivação do crime foi alvo de disputa. A acusação alegou que os irmãos queriam a herança, enquanto a defesa afirmou que eles sequer sabiam que estavam no testamento do pai. Os irmãos disseram que eram abusados emocional, física e sexualmente pelo pai, e cometeram os assassinatos com medo de serem mortos por José após ameaçarem expor os crimes dele.

Primos de Erik e Lyle foram testemunhas no caso e disseram saber dos abusos há anos. Um deles contou que, quando criança, Erik falou que recebia "massagens no pênis" do pai. Outra afirmou que chegou a confrontar Kitty sobre os abusos, mas a tia negou tudo. A promotora no julgamento de Lyle rebateu argumentando que o abuso não poderia ter ocorrido, já que "homens não podem ser estuprados, eles não têm o equipamento necessário para o estupro".

Os dois foram condenados à prisão perpétua. Eles ficaram em prisões separadas até fevereiro de 2018, quando Lyle foi transferido para a Penitenciária Richard J. Donovan, onde Erik cumpria sua pena. Ambos continuam lá até hoje.