Fundo de Quintal celebra o samba e Bira Presidente emociona no Palco Favela

Com atrações como Ferrugem e Xandy de Pilares no line up, nada mais justo que o Fundo de Quintal não ficasse de fora desse dia de pagode e samba no Rock in Rio. Eles são um patrimônio do gênero e do Rio de Janeiro em atividade há 48 anos. Só faltou a tamarineira do Cacique de Ramos, mas com Sereno da Madrugada no comando e a participação verdadeiramente especial de Bira Presidente, a sensação era a de estar em uma roda de samba no subúrbio carioca - só com aquelas para bater na palma da mão e cantar alto. Eles transformaram o palco favela em uma grande celebração - ali ninguém lembrou que não tem rock no Rock in Rio.

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Aos 87 anos, Bira Presidente, fundador do grupo, esteve no palco no início e no fim do show. Sua presença foi simbólica e significativa na apresentação pelo que representa. Bira não toca ou canta mais como antes, mas é uma lenda do samba. Vê-lo no palco em um show em um grande festival emociona.

HOMENAGEM

Sereno, também um dos fundadores do grupo, comandou uma homenagem a outra lenda do samba: Almir Guineto, que também passou pelo Fundo de Quintal.