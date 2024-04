Bombeiro da Eliana já gastou R$ 100 mil com procedimentos

Yuri Bonotto, 33, conhecido como o Bombeiro gato do 'Programa da Eliana', investiu cerca de R$ 100 mil em procedimentos.

O que aconteceu

As intervenções foram realizadas apenas no rosto de Yuri. Já o corpo, o influencer mantém com uma rotina intensa de musculação. "O primeiro procedimento que fiz foi em 2014. Tinha 24 anos. Fiz bioplastia no maxilar - que hoje é chamada de harmonização facial. Na época que fiz era com um produto que não estão mais fazendo, o PMMA", conta, em entrevista à Quem.

Yuri faz preenchimento de olheiras a cada seis meses e botox a cada três. "Se fosse fazer um levantamento de valores, desde a época que comece até hoje, deve somar na casa dos R$ 100 mil", conta.