A Fazenda 16: Na baia, participantes avaliam Babi Muniz: 'Tá em Nárnia'

Para Sacha, por mais que as duas estejam bem parecidas, consegue ter uma conversa melhor com a Babi. "Toda as vezes que parei para falar com a Babi, eu dei risada. Com a Vanessa, eu fico: "E agora?" e fui. Independente, acho que se as duas baterem com qualquer um de nós, elas saem."

"Eu acho que tá difícil para as duas em questão de carisma. A Babi é a primeira a dormir, se depender dela, 10 horas da noite ela tá dormindo antes do ao vivo", avalia Fernando.

"Mas quanto a isso fica no zero a zero. Não faz nada mas faz as pessoas darem risada", opina Gui. "Eu acho a Babi mais desligada que a Vanessa. A Babi até ligar o mindset demora. Acho que a Vanessa pode ter mais garra."

"A Babi parece que tá em Nárnia. Também acho que a Vanessa pode ter mais garra", concorda Fernando. Sidney argumenta que um critério para o grupo pode ser o desempenho de cada uma durante a prova. "Essa prova também é bem aleatória", dispara Fernando.

"Você viu a Babi? Ela demora para escolher uma coisa simples. É o jeitinho dela, ela fica aqui... Acho que a Vanessa tem mais coração. Se ela se sentir pressionada, pode ser que ela vire a chavinha de ir mais coração para a prova", completa Gui.