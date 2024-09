Fofoca Awards: Leo Dias chora e dedica prêmio à mãe

Leo Dias foi o grande premiado do Fofoca Awards 2024, recebendo os prêmios de "@ do ano" com o Portal Leo Dias e "fofoqueiro do ano".

Confira todos os premiados

O que aconteceu

A primeira edição do prêmio Fofoca Awards foi realizada no Cineclube Cortina, em São Paulo, nesta segunda-feira (16). Os jornalistas Keyla Gimenez e Dennys Motta criaram o evento para reconhecer o trabalho do jornalismo de fofoca do Brasil e acabar com o estigma que ainda existe na área que mais rende cliques nos portais de notícias.