Artur cai para trás ao descobrir gravidez de Quinota em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de quarta-feira (18), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Artur (Túlio Starling) fica chocado ao descobrir que Quinota (Larissa Bocchino) está esperando um filho seu.

O que vai acontecer

Após cair da escada, a mocinha vai até o hospital com Torquato Tasso (Jorge Ritchie). O filho de Dona Manuela (Valdineia Soriano) também vai ao local acompanhar Guilherme Tell (Rafael Saraiva) que está com crise de ansiedade.