Lupita vai mudar o visual nos capítulos finais de 'Família É Tudo'?

Ortiz revelou que Lupita não se sentirá bem com a mudança completa do visual. "Ela vai ser aquela princesa gata, que todo mundo tá esperando. Mas ela não vai se sentir à vontade, vai achar que perde um pouco da identidade dela", falou o roteirista.

No último capítulo, a namorada de Júpiter (Thiago Martins) passará por uma segunda transformação. "Então, no último capítulo, ela faz uma outra transição em que ela vai mesclar, misturar o estilo dela, ela tem muito orgulho da América Central, com moda. Ela passa por duas transformações na última semana", contou.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.