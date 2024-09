Leão Lobo: Cadeirada de Datena expõe triste futuro político no Brasil

Narrativa pode ser facilmente manipulada

Yas Fiorelo afirma que é preciso se atentar a como o episódio será contado. "A gente não pode resolver as coisas assim, na cadeirada. E e eu entendo completamente a reação do Datena, no sentido de que ele ficou muito ofendido, porque já não é a primeira vez. Mas muito cuidado com como essa história será contada pelos outros".

Marçal é vítima por ter sido agredido, mas o episódio não invalida seu histórico, diz a comentarista. "Quem diz que vai votar no Pablo Marçal precisa investigar o passado dele e entender os absurdos que ele fala e pelo que é investigado, é muito sério".

