Ratinho faz convite para Datena e Marçal após agressão ao vivo

Ratinho, 68, fez um convite para José Luiz Datena, 67, e Pablo Marçal, 37.

O que aconteceu

O recado do apresentador veio após Datena agredir, ao vivo, o adversário durante o debate da TV Cultura na noite do último domingo (15). Ratinho ironizou a briga e gravou um vídeo, fazendo um convite aos candidatos.

Em seu perfil no Instagram, o contratado do SBT publicou a gravação. "Agora são meia-noite, eu tava vendo o debate da TV Cultura e eu fiquei irritado com uma coisa. Ô gente, vocês querem brigar? Vai no meu programa".