Leão Lobo: Canais precisam se movimentar para espantar marasmo na TV aberta

Ele entende que o público nacional merece mais atenção e respeito dos dirigentes televisivos. "É preocupante, porque parece que a TV aberta entregou os pontos. Se [os canais atuais] não querem fazer nada, que entreguem suas concessões a um grupo que queira trabalhar. O telespectador brasileiro não merece essa sacanagem."

Globo desrespeita quem vê novela

Yas Fiorelo lamentou o aparente corte na sequência que inicia o affair entre Rudá (Nicolas Prattes) e Viola (Gabz). "Não mostrou ela descobrindo que o Rudá era o namorado da Luma (Ágatha Moreira). Tive a sensação de que em algum momento perdi alguma coisa. Achei que o João Emanuel Carneiro cortou uma boa fatia do bolo e guardou para ele."

Leão Lobo apontou para a possibilidade de a Globo ter cortado cenas do capítulo para encaixar o futebol na programação —o que é péssimo, em sua opinião. "Acho uma sacanagem com o telespectador editarem a novela por causa do jogo. Queremos ver a novela inteira todo dia. Isso de colocar o capítulo mais enxuto em determinado dia fica esquisito para quem segue e gosta do gênero."

Para ele, seria uma forma de a emissora punir o próprio público pela queda na audiência de suas novelas. "Dá a impressão de que, como as novelas já não estão indo tão bem, a Globo resolveu desrespeitar o telespectador. Como se estivesse tudo bem, porque tem menos gente vendo. Não é por aí, dona Globo."