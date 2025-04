Como um erro na Wikipédia fez Nelson Rubens ganhar uma década de idade

Em 9 de agosto de 2019, o próprio Nelson solicitou a alteração, mas, acredite: a fonte não foi considerada "confiável". Com isso, o ano de nascimento do famoso foi mais uma vez removido da plataforma.

Data correta, 05 de outubro de 1947, baseada no CPF e na certidão de nascimento do apresentador da RedeTV!, foi finalmente incluída em 26 de julho de 2022. No entanto, a persistência do erro é notável, pois em 2023, a informação incorreta voltou a aparecer na enciclopédia.

Atualmente, a biografia do comunicador mostra equivocadamente a idade de 87 anos. A discrepância, no entanto, tem provocado a divulgação da idade errada do apresentador — basta uma busca simples na Internet para constatar a informação.

Qualquer um pode editar?

Enciclopédia apresenta data errada de nascimento Imagem: Reprodução/Wikipédia

A ideia de que "qualquer um pode escrever na Wikipédia" sempre foi o fundamento para as críticas que a plataforma recebeu ao longo dos anos. Porém, desde outubro de 2020, não é mais possível apresentar uma edição sem ter uma conta cadastrada na enciclopédia.