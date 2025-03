Shows de K-pop no cinema: Baekhyun, Red Velvet e ZB1 nas telonas

Imagem: Cortesia Sinny Comunicação/Dilvulgação

Red Velvet também no cinema

A celebração de uma década de carreira do Red Velvet está prestes a chegar aos cinemas brasileiros. A turnê "Happiness: My Dear ReVe1uv", gravada em Seul, estreia em 3 de abril. Com pouco menos de duas horas de duração, o show combina performances icônicas, imagens de bastidores, entrevistas inéditas e depoimentos das integrantes sobre os dez anos do grupo. O evento foi uma fan-con, formato que mescla apresentações ao vivo e interações diretas com os fãs, trazendo um repertório que revisita momentos marcantes da carreira do quinteto.

Imagem: Cortesia Sinny Comunicação/Dilvulgação

A oportunidade de ver ZB1 de perto

O ZEROBASEONE, ou ZB1, está a caminho das telonas brasileiras. Formado no reality Boys Planet, o grupo debutou em 2023 e rapidamente se tornou o maior fenômeno em vendas da quinta geração do k-pop, ultrapassando a marca de sete milhões de discos vendidos. A primeira turnê do grupo, "Timeless World", passou por oito cidades, e o show que será exibido nos cinemas é o de Seul. A estreia está marcada para 27 de março no Brasil, uma experiência imersiva para os "zeroses", que terão a chance de ver seus idols bem de perto, mesmo à distância.

IU fala para Splash sobre seu novo drama Imagem: Cortesia Netflix/Divulgação