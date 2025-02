NewJeans agora é NJZ: quinteto anuncia nova fase no K-pop

Todas as integrantes já deixaram claro que não existe nenhuma chance de elas retornarem para a ador/HYBE. Hanni reitera que houve negligência de tratamento e desorganização em lidar com as demandas que elas possuíam. "Perdemos a confiança", disse.

NJZ é uma nova etapa, principalmente para os fãs, que estavam com medo de que elas ficassem em hiato por tempo indeterminado durante a batalha legal que travam contra uma das maiores empresas de K-pop na atualidade.

Imagem: Ador/Divulgação

Ador reage ao relançamento

Após as ex-integrantes do NewJeans relançarem o grupo como NJZ, a Ador, empresa onde o grupo foi criado, soltou um comunicado frustrado, reiterando que considera "infeliz" a decisão do grupo de agir de forma unilateral, enquanto o processo legal anda na Justiça sul-coreana. A quebra de contrato exclusivo é a principal batalha entre os pares. Ador ainda informou que aguarda contato das integrantes ou do time de advogados delas para resolver as pendências e pensar no futuro do grupo.

Imagem: @NJZ_official/Divulgação

Fãs comemoram a novidade

Enquanto a Ador cita quebra de contrato, os fãs das meninas --os bunnies-- não só estão muito felizes com o rebranding, como deixaram claro que a grande maioria parece ao lado do grupo. Para os fãs, a quebra de contrato veio por parte da própria ador/HYBE que teria sido incapaz de proteger o grupo depois de diversas reclamações internas, como as integrantes já expuseram. O apoio ao grupo por parte dos fãs cresce cada vez mais, principalmente com a confirmação de redebut.