Banda ao vivo, maturidade e promessa cumprida: como foi Kino no Brasil

E toda essa evolução foi vista no palco do Carioca Club, onde Kino dominou o palco como o performer que sempre foi. Dançarino principal do seu grupo, aqui ele mostrou que é capaz de ocupar o palco de outras formas: tocando teclado, indo para o meio do público, pedindo aplausos para os músicos que trabalham com ele.

O show é uma mistura de sentimentos e é exatamente esse o objetivo dele: 'Planejo lançar músicas diferentes, expressando emoções distintas para poder me conectar com um público ainda maior'.

Imagem: Camila Monteiro/UOL

Kino tocou teclado e teve banda ao vivo

O grande destaque do show do Kino foi a presença de músicos tocando ao vivo --incluindo ele no teclado. Kino, inclusive, apresentou os dois artistas que estavam no palco com ele: o baterista Mario Conte e o guitarrista Tera Culpa. A troca entre músicos ao vivo já é algo interessante de se ver em um show de K-pop, pois não é algo comum, principalmente nas turnês brasileiras (logística, custo alto, distância dificultam a possibilidade).

Imagem: Camila Monteiro/UOL

Fãs fazem muito barulho e dão bandeira ao cantor

O show do Kino corrobora a máxima de que ter fãs dedicados é sobre qualidade e não apenas quantidade. O Carioca Club estava longe de sua lotação, mas isso pouco importou para os fãs que estavam presentes e cantaram todas as músicas do cantor, que ficou surpreso com a mobilização. "Vocês são incríveis", repetiu Kino diversas vezes. Rolou até bolo pelo aniversário do cantor, que fez 27 anos em 27 de janeiro.