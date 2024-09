A Fazenda 16: conheça a lista oficial com os participantes da temporada

A Fazenda 16 começou nesta segunda (16), na Record. Desta vez, a disputa rural iniciou com 28 peões e peoas —número recorde, na luta pelo prêmio de R$ 2 milhões —um aumento de R$ 500 mil da última edição.

Entre ex-participantes de reality, famosos e influenciadores, eles chegaram de forma inédita em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Conheça o elenco oficial

Camila Moura

Professora e ex-mulher de Lucas Buda, do BBB 24. Ficou conhecida após se divorciar do também professor enquanto ele ainda estava confinado no reality da Globo.