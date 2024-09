A Fazenda: Sidney Sampaio fez mais de 15 novelas e sofreu queda de hotel

Seu último trabalho na televisão foi em 2021, em um episódio do humorístico "Tô de Graça", da Multishow. Naquele ano, ele também atuou no filme "A Força de um Sorriso" ao lado de Antônia Morais, filha de Glória Pires.

Em agosto de 2023, Sidney caiu do 5º ao 1º andar em um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro. Na época, a assessoria do ator informou que ele sofria de depressão, o que ele negou. Sidney confessou que misturou álcool com remédio antes de acidente. Ele relatou que bebeu uma dose de vodca, e depois tomou remédios da irmã.

O artista fraturou os calcanhares, o dedo e a coluna, mas não precisou passar por cirurgias.