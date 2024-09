A Fazenda 16: Quando os vencedores do Paiol entram na casa?

A Fazenda 16 (Record) estreia nesta segunda-feira (16) com 20 convidados na casa e 8 nomes em uma área anexa, que disputam 4 vagas para entrar no reality.

As oito pessoas que competirão pela preferência do público no "Paiol" ainda não foram anunciadas, mas já se sabe quando serão escolhidas.

O diretor do reality Diogo de Moraes revelou que os quatro selecionados entrarão na sede da Fazenda na quinta-feira (19). Assim, os 24 peões iniciam a disputa pelo prêmio final de R$ 2 milhões.