A Fazenda 16 começa com semana atípica; confira programação

A Fazenda 16 (Record) estreia nesta segunda-feira (16) com uma programação atípica. O reality iniciará com 20 peões na sede e outros 8 em um anexo, o Paiol, para disputar as 4 vagas remanescentes.

Apesar de ainda não ter o elenco principal definido, já nesta terça-feira (17) haverá a primeira prova para saber quem participará da Prova do Fazendeiro. Após a primeira semana, o reality inicia sua programação normal, com formação da Roça às terças e eliminação às quintas-feiras.

Confira a programação completa desta semana:

Segunda-feira (16/09): Exibição da entrada dos peões na sede e dos 8 participantes no Paiol.