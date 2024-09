BBB não corre risco com saída de Boninho, opina Bárbara Saryne

Bárbara Saryne e Kerline Cardoso repercutiram a saída de Boninho, 62, da Globo. Com o desligamento do eterno Big Boss, o braço direito dele na casa, Rodrigo Dourado, assume o comando do Big Brother Brasil a partir de 2025.

Kerline entende que a partida de Boninho não deve prejudicar o BBB nos próximos anos. "Essa saída do Boninho já era algo especulado. O programa já anda sozinho, já flui por si só. Fico feliz pelo Boninho, porque vamos poder ver alguns projetos independentes [dele], que certamente serão muito interessantes", comentou ela, no Central Splash.

A loira pensa que Dourado tem total capacidade de conduzir no Brasil o formato da Endemol. "O BBB tem a cara do Boninho, mas sabemos que tem uma equipe de produção gigantesca, com vários outros diretores. Penso que, ficando com o Dourado, o programa estará em muito boas mãos. Ele tem capacidade para levá-lo sozinho tranquilamente."