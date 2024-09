Chico: 'Para Gracyanne ir do Belo para Gilson, ele deve ter algo atrativo'

No Central Splash desta segunda-feira (16), Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram a confirmação de Gilson de Oliveira no elenco de A Fazenda 16. Antes de ganhar fama como ex-affair e possível pivô da separação de Gracyanne e Belo, Gilson não era conhecido pelo público e tinha vida como treinador físico anônimo.

"Ele é quem eu estou mais curioso para conhecer", opina Chico. "Assim, a Gracyanne foi casada durante muitos anos com Belo, o homem mais carismático do Brasil. Então, ela encerra esse relacionamento e começa um rápido affair com Gilson. Ele não deve ser menos que encantador e interessantíssimo. Para sair de Belo para esse cara, alguma coisa ele deve ter."

Para Bárbara, Gilson de Oliveira protagonizou uma das histórias que mais repercutiu esse ano, envolvido com dois grandes nomes nacionais, Gracyanne e Belo, e sua entrada no reality é uma oportunidade para ele contar o seu lado dessa história.