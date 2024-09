Rock in Rio: Journey honra tradição do hard farofa e entrega um showzaço

O Journey, escalado para o segundo show do palco Mundo no domingo (15), integra uma arcaica e esquecida tradição: o hard farofa. Pense em um Roupa Nova com distorção na guitarra. Um anacronismo ambulante. Ainda assim, ao vivo justificou sua presença, unindo um mínimo de peso e performances competentes, sem espalhafato. Se essa é sua noção de "bem feito", foi um showzaço. Encaixou no gabarito do "dia rock" de um festival que tem rock no nome, e um pouco mais.

KARAOKÊ

Apesar de o Journey ter acumulado uma lista de hits no século passado, o grande motivo pelo qual as pessoas ainda pagam para vê-los é ouvir "Don't Stop Believin'" ao vivo. A banda sabe disso e sonega o megahit até o fim. Ou quase: depois, ainda tem a mais animadinha "Any Way You Want It".

MÚSICA DE RECLAME

Quem viveu os anos 1980 lembra dos comerciais televisivos de uma marca de cigarro, que sempre trazia bandas como o Journey na trilha. "Separate Ways (Worlds Apart)", hit de 1983, transportou jovens e idosos de volta àqueles dias mais simples.