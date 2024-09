Nick prevê derrota para 'Casal da Disney' em Estrela da Casa: 'Realidade'

Nick Cruz citou a desvantagem em competir com Matheus Torres e Unna X, que supostamente seriam "favoritos" de Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Nick se mostrou descrente sobre uma nova dinâmica. Os participantes foram divididos em duplas para a apresentação do Top 10. Cada dupla irá cantar uma música e disputar um prêmio de R$ 20 mil reais (que será dividido igualmente entre os dois cantores). Nick vai se apresentar com Gael, enquanto Matheus vai cantar com Unna X.

Nick: "Você acha mesmo que tu vai ganhar? Você acha que a gente ganha?".