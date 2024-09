'Headliner do povo', NXZero prova no Rock in Rio que rock ainda tem demanda

Nenhum emo foi triste na Cidade do Rock hoje. Nostalgia é o que define o show do NXZero. Não há outra palavra. Da abertura com "Só Rezo" até o encerramento com "Razões e Emoções", nenhum 30+ deixou de cantar os hits anos 2000 da banda. Essa foi a apresentação de encerramento da turnê de reencontro do grupo que ocorreu no último ano. Teve homenagem à Chorão em "Cedo ou Tarde". Diferentemente do dia de ontem, o público não migrou para o palco Mundo. Os fãs ficaram até o fim. Di Ferreiro e companhia mostraram como se faz um show e que o rock ainda tem demanda.

VIAGEM NO TEMPO

A banda marcou a adolescência de muita gente e até quem não era tão fã na época sabe todas as músicas. Foi como voltar no tempo e reviver o boom da cena emo dos anos 2000. Cantando e pulando como se os anos não tivessem passado.

HOMENAGEM

No clima de nostalgia, Chorão -- que também marcou a geração rockeira anos 2000 -- foi homenageado pela banda. Di Ferreiro falou ao público que era momento de lembrar de quem amamos e que não estão mais aqui e puxou "Cedo ou Tarde" , enquanto o telão exibia imagens do líder do Charlie Brown Jr.