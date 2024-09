Crypta faz apresentação segura no Rock in Rio e prova que death metal vive

Pela segunda vez no Rock in Rio, Crypta calou a boca de quem acha que o metal, sobretudo o death metal, não tem público no festival. Mesmo com o aguardado show do Planet Hemp acontecendo simultaneamente, lotou o palco Supernova neste domingo (15). Com vocal gutural, mosh pit, solos de guitarra e bate cabeça, a banda pincelou músicas dos seus dois álbuns — Shades of Sorrow (2023) e Echoes of The Soul (2021) — para o setlist apertado de meia hora, apostando em algumas músicas mais rápidas para melhor aproveitamento do curto tempo. Fernanda Lira, Luana Dametto, Tainá Bergamaschi e Jéssica Di Falchi deixaram também a mensagem de empoderamento feminino. Ainda que o metal só tenha tido espaço em um palco secundário, no único dia destinado ao rock no Rock in Rio, a apresentação de uma banda de death metal formada só por mulheres traz peso não só no som, mas também pelo que representa.

PESO

Quatro mulheres que, quando começam a tocar, chamam atenção pelo peso das músicas. Isso foi demais até para os equipamentos de som do palco. Houve uma breve falha na segunda música, que foi contornada e não interferiu no andamento do show.

MENSAGEM

O show da Crypta foi simbólico pela representatividade do metal no festival e das mulheres no estilo -- que tradicionalmente é bastante machista: "Acreditem em vocês, manas. A gente pode chegar", falou Fernanda ao público.